Cousins, Pelicans'ın 40 milyonluk teklifini reddetmiş!

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Yeni Golden State Warrior DeMarcus Cousins'ın, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans'ın kendisine sunduğu iki yıllığı 40 milyon dolarlık bir kontrat uzatma teklifini sezon bitmeden reddettiği açıklandı.Teklifi sakatlandıktan sonra alan Cousins'ın, bunu reddetmesiyle Pelicans'ın teklifi geri çektiği bildirildi.Boogie ile Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers'ın ilgilenmesi bekleniyordu, fakat kendileri maaş boşluklarını başka bir şekilde değerlendirmişlerdi.Cousins, geçtiğimiz sezon oynadığı 48 maçta 25.2 sayı, 12.9 ribaund ve 5.4 asist ile mücadele etmişti.