Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında pazartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u konuk edecek
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12 Ocak 2025 14:23
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında pazartesi günü sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.  Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Eren Karadağ, Suat Kaya ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Ligde Çorum FK'nin 26, Uğur Okulları İstanbulspor'un ise 27 puanı bulunuyor.

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