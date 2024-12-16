Çorum FK, "Çocuk locası"nı duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin iç saha maçlarında çocuklara özel loca tahsis edileceği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Çorum FK, 'Çocuk locası'nı duyurdu
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16 Aralık 2024 14:03
Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, iç saha maçlarında çocuklar için özel bir loca tahsis edeceğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ligin 16. haftasında dün Amed Sportif Faaliyetler maçını statta izleyen çocukların fotoğraflarına yer verildi.

Çocukların soğuk havada maç izlediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava soğuk, siz sıcaksınız çocuklar! Kulübümüzden minik misafirlerimize özel yenilik: Çocuk Locası! 12 yaş altı çocuklar, ailelerinin onayıyla protokol kapısında görevli ekibimize teslim edilebilir. Maç boyunca çocuklarımızla bir kadın ve bir erkek görevli ilgilenecek."

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