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Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı

Corendon Alanyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

calendar 16 Temmuz 2025 15:56
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın'ı kadrosuna kattı
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Corendon Alanyaspor, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın'a takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

Futbola Bayer Leverkusen altyapısında başlayan Güven, 2018 yılında Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig kariyerine başladı, 2022 yılında ise İtalyan Genoa ekibine transfer oldu. Bir dönem Fatih Karagümrük'te de kiralık olarak forma giyen Güven Yalçın, geçtiğimiz sezonu ise Portekiz ekibi Arouca'da kiralık olarak geçirdi.

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