17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Conor Gallagher: "Ayrılmak istemiyorum"

Atletico Madrid forması giyen ve takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Conor Gallagher, İspanyol ekibinden ayrılmak istemediğini açıkladı.

calendar 17 Kasım 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Conor Gallagher: 'Ayrılmak istemiyorum'
Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında takımdan ayrılabileceği haberleri çıktığı hatırlatılan 25 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'den ayrılmak istemediğini söyledi.

Conor Gallagher, açıklamasında, "Atletico Madrid'de çok mutluyum. Hedefim Atletico Madrid ile kupalar kazanmak ve takımda daha büyük bir rol oynamak. Daha fazla süre almak ve elimden geldiğince takıma yardım etmeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
