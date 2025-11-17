Conor Gallagher: 'Ayrılmak istemiyorum'

Atletico Madrid forması giyen Conor Gallagher, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu.



Ocak ayında takımdan ayrılabileceği haberleri çıktığı hatırlatılan 25 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid'den ayrılmak istemediğini söyledi.



Conor Gallagher, açıklamasında, "Atletico Madrid'de çok mutluyum. Hedefim Atletico Madrid ile kupalar kazanmak ve takımda daha büyük bir rol oynamak. Daha fazla süre almak ve elimden geldiğince takıma yardım etmeye devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Atletico Madrid forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan İngiliz futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.



