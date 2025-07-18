Utah Jazz'den Charlotte Hornets'a takaslanan Collin Sexton, yeni takımıyla birlikte veteran liderlik rolünü üstleneceği için duyduğu heyecanı belirtti.diyen Sexton, The Charlotte Observer'dan Rod Boone'a konuştu.ifadelerini kullandı.26 yaşındaki guard, Haziran ayının sonunda Charlotte'a, 2030 yılına ait bir ikinci tur draft hakkı ile birlikte gönderilmiş, karşılığında ise pivot Jusuf Nurkić Utah'a takaslanmıştı.Sexton, Jazz formasıyla geçirdiği üç sezonda 17.5 sayı ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı.Hornets kadrosu genç oyunculardan oluşuyor ve şu anda birçok isim Las Vegas Yaz Ligi'nde mücadele ediyor. Sexton ise yeni takım arkadaşları LaMelo Ball, Miles Bridges ve Brandon Miller ile birlikte Yaz Ligi maçlarını yerinde takip ediyor.diyen Sexton, takım arkadaşlarının katılımına dikkat çekti:Sexton ayrıca," dedi.Charlotte Hornets, geçtiğimiz sezonu 19 galibiyet – 63 mağlubiyet ile tamamlayarak ligin en kötü üçüncü derecesini elde etmiş ve üst üste dokuzuncu kez play-off dışında kalmıştı.Hornets, yaz döneminde Sexton dışında da deneyimli isimleri kadrosuna kattı. Milwaukee Bucks'tan Pat Connaughton'ı takas yoluyla alan kulüp, ayrıca Spencer Dinwiddie ve Mason Plumlee ile birer yıllık sözleşme imzaladı.