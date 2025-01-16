Ciro'nun tavsiyesiyle Chiellini

Juventus'un teknik ekibinde görev yapan 40 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde 1.5 sezonluk imza atarak göreve gelecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Imago
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Ciro'nun tavsiyesiyle Chiellini
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16 Ocak 2025 08:15
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için çalışmalar sürüyor.

Akşam'ın haberine göre teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle ön görüşme yaptıktan sonra İtalyan Giorgio Chiellini'de karar kıldı.

Çok başarılı bir futbol kariyerinin ardından kaptanlığını yaptığı Juventus'un profesyonel kadrosunda çalışmaya devam eden Giorgio Chiellini'yi, Kartal'ın İtalyan stoperi Ciro Immobile'nin tavsiye ettiği, bunun üzerine taraflar arasında temas sağlandığı öğrenildi.

Öncelikle Alman ekolünü düşünen Siyah-Beyazlı yönetimin, kulübü tazminat ve transfer yükü altına sokmayacak, mevcut kadroyla başarıya inanan bir profil üzerinde duruyor.

DALTABAN PROFİLİ ÇİZMİŞTİ

Türkiye'ye geldikten sonra kariyerinde patlama yapan Montella ve Farioli gibi isimlerin de iyi bir model oluşturduğunu düşünen yönetim, İtalyan teknik adamın Türk futbolu için daha iyi seçim olacağı inancında. Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da "Camia şunu bilsin, çok yüksek tazminatlarla göndereceğimiz bir hocayla el sıkışmayacağız. Panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlama içerisindeyiz. Başkanımız da bu kararlılık içerisinde. Başkanımız kısa süre içinde bilgilendirme yapacaktır" diyerek bu profilde bir hoca aradıklarını vurgulamıştı.

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