Ciro Immobile İtalya'ya gitti

Ciro Immobile, Twente maçındaki sakatlığı nedeniyle aldığı özel izinle İtalya'ya gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ciro Immobile İtalya'ya gitti
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01 Şubat 2025 11:17
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Twente maçında sakatlanan ve oyundan alınan Ciro Immobile, daha önceden aldığı özel izinle ülkesine gitti.

Beşiktaş bu haftayı bay geçerken, İtalyan forvet pazar günü İstanbul'a dönecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Ciro Immobile, 14 gol 1 asistlik performans sergiledi.

 
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