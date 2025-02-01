Ciro Immobile İtalya'ya gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Twente maçında sakatlanan ve oyundan alınan Ciro Immobile, daha önceden aldığı özel izinle ülkesine gitti.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Beşiktaş bu haftayı bay geçerken, İtalyan forvet pazar günü İstanbul'a dönecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Ciro Immobile, 14 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş bu haftayı bay geçerken, İtalyan forvet pazar günü İstanbul'a dönecek.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkan Ciro Immobile, 14 gol 1 asistlik performans sergiledi.