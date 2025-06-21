Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Inter teknik direktörü Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesi DAZN'e özel açıklamalarda bulundu. Chivu, hem oynanacak karşılaşmaya hem de son dönemde transfer iddialarının merkezinde yer alan Hakan Çalhanoğlu'na dair önemli ifadeler kullandı.



Amerika kampında bulunan Inter, 21 Haziran Cumartesi (Bugün) TSİ 21.00'de Japon temsilcisi Urawa Red Diamonds ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi konuşan Chivu, "Lumen Field'ı televizyondan çok izledim ama ilk kez buradayım. Şehrin ve kulübün NFL'de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bizi burada ağırlamaları ve tesislerini açmaları çok değerli" dedi.



"HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Son olarak Galatasaray 'la adı anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Chivu,diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.