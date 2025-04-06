Chicago Bulls, Hornets deplasmanında zorlanmadı

NBA'de Doğu Konferansı takımlarından Chicago Bulls, deplasmanda Charlotte Hornets'i 131-117 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Chicago Bulls, Hornets deplasmanında zorlanmadı
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06 Nisan 2025 22:50
Son güncelleme 06 Nisan 2025 22:56
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı ekibi Charlotte Hornets'i 131-117 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Chicago Bulls'ta Coby White 37 sayı 5 asist, Josh Giddey 23 sayı 10 ribaund, Nicola Vucevic 16 sayı 11 riabundla galibiyette önemli rol oynadı.

Charlotte Hornets'te ise Mark Williams 22 sayı 9 asist, KJ Simpson 18 sayı 7 asistle maçı tamamladı.

Charlotte Hornets bir sonraki maçında sahasında Memphis Grizzlies ile karşılaşırken Chicago Bulls deplasmanda Cleveland Cavaliers ile karşılaşacak.

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