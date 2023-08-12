İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Moises Caicedo transferi için girişimlerine devam ediyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Chelsea'nin Ekvadorlu futbolcu için Brighton ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Chelsea ve Brighton'ın 21 yaşındaki futbolcunun transferi için 127 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi.



Chelsea'nin 21 yaşındaki futbolcunun transferini pazar günü açıklamak istediği vurgulandı.



TARİHE GEÇEBİLİR



Caicedo, söz konusu 127 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle transfer olması durumunda, iki İngiliz ekibi arasındaki en pahalı transfer olacak.



LIVEPOOL'A GİTMEDİ!



Liverpool, Caicedo için Brighton ile 127 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış ancak genç futbolcu Chelsea'ye gitmek istediğini söylemişti.



Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 resmi maça çıkan Caicedo, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.



