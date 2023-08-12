Chelsea'den tarihi transfer hazırlığı: Caicedo

Avrupa'dan Transfer haberleri: Chelsea, Moises Caicedo'nun transferi için Brighton ile görüşmelerine devam ediyor. Taraftar, 127 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli için pazarlık yapıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Chelsea'den tarihi transfer hazırlığı: Caicedo
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12 Ağustos 2023 19:17
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Moises Caicedo transferi için girişimlerine devam ediyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Chelsea'nin Ekvadorlu futbolcu için Brighton ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Chelsea ve Brighton'ın 21 yaşındaki futbolcunun transferi için 127 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi.

Chelsea'nin 21 yaşındaki futbolcunun transferini pazar günü açıklamak istediği vurgulandı.

TARİHE GEÇEBİLİR

Caicedo, söz konusu 127 milyon euro'nun üzerinde bir bedelle transfer olması durumunda, iki İngiliz ekibi arasındaki en pahalı transfer olacak.

LIVEPOOL'A GİTMEDİ!

Liverpool, Caicedo için Brighton ile 127 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamış ancak genç futbolcu Chelsea'ye gitmek istediğini söylemişti.

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 resmi maça çıkan Caicedo, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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