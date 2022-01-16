Chelsea'de Christensen'in talipleri artıyor!

Chelsea'nin Savunma oyuncusu Andreas Christensen ile üç Avrupa kulübünün girişimde bulunduğu iddia edildi.



İtalyan basınına göre, Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan'ın Chelsea'nin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.



Haberde daha önce Londra ekibinin, Danimarkalı oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ancak Christensen ile anlaşamadığı ifade edildi.



2014'ten beri Chelsea A takımında oynayan 25 yaşındaki Christensen, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 21 maçta, 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





İLGİLİ VİDEO