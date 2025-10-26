27 Ekim
Cerny: "İkinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu"

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, Kasımpaşa, beraberliğinin ardından konuştu.

Cerny: 'İkinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu'
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlı takımdan Vaclav Cerny, konuştu.

"ATSAYDIK İŞLER DAHA KOLAY OLURDU"

Karşılaşmayı değerlendiren Cerny, "Bence ikinci golü atsaydık işler daha kolay olurdu. Bunu yapmak yerine gol yedik ve maçı 1-1'e getirdik. Sonrasında fazlasıyla fırsat bulduk ama ne yazık ki gole çeviremedik. 2 puan kaybettik. Çok üzgünüz." sözlerini sarf etti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
