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Cem Dizdar: "Rafa Silva maçın gidişatını değiştirir"

Cem Dizdar, Avrupa Ligi 2. tur eleme maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Shaktar Donetsk'i değerlendirdi.

calendar 23 Temmuz 2025 14:00
Fotoğraf: AA
Cem Dizdar: 'Rafa Silva maçın gidişatını değiştirir'
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Spor yorumcusu Cem Dizdar, HT Spor'da Beşiktaş ve Shaktar Donetsk arasındaki maçı değerlendirdi.

Maçı iki takımın gözünden de değerlendiren Cem Dizdar'ın sözleri şu şekilde:

"Arda Turan açısından bakıldığında takımıyla çok zaman geçirmediği, yeterince antrenman yapmadığı, ihtiyaçları görüp çoğaltılması gerekenleri tespit edip, onları giderecek kadar sayısal antrenman sayısına ulaşmadığı, yani o sayısal olgunluğa gelmediği için takımı açısından da bir belirsizlik söz konusu."


"Peki Beşiktaş teknik ekibi Shaktar'ı nasıl analiz edecek? Arda Turan'ın Eyüpspor'da neler yaptığına bakacaklar, hangi alanları daha çok aktif kullanıyor, hangi alanlarda savunmadan ne tür duruş sergiledi?"

"Eyüpspor'daki Arda Turan bakışını bulacaklar ama oradaki oyuncuları hem teknik direktörün oyun anlayışı hem de oyuncunun yapabilecekleri üzerinden örtüştürerek analiz etmek zor olacak; belirsiz bir maç. Yani iki takım açısından da öngörmek zor bir maç. Çok kestiremezsiniz; daha çok sanki onları geçmiş oyun kültürüyle değerlendirecekler."

"Beşiktaş'ta ise ağırlıklı olarak Rafa Silva'nın özel performansıyla değerlendirme yapacaklar. Zaten Beşiktaş'ın hemen hemen tüm gösterişli maçlarında Rafa Silva, maçın bir bölümünde çok öne çıkıp, bireysel özelliklerini kullanarak oyunun yönünü, gidişatını, hatta sonucunu değiştirdiği maçlara tanıklık ettik. O nedenle Beşiktaş'ın bireysel performanslarıyla Shakhtar'ın oyun kültürü arasında gidip gelecek bir karşılaşma izleyecek Beşiktaş taraftarı."

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