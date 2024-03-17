İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Quique Sanches Flores'in ekibi Sevilla ile Claudio Giraldez'in yönetimindeki Celta Vigo karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo 2-1 kazanırken goller; 72. dakikada Carles Perez ve 78. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 27 yükseltirken, Sevilla 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo evinde Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Sevilla deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo 2-1 kazanırken goller; 72. dakikada Carles Perez ve 78. dakikada Jorgen Strand Larsen'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 27 yükseltirken, Sevilla 28 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo evinde Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Sevilla deplasmanda Getafe ile karşılaşacak.
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