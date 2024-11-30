Çekya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor; "Slavia yetmedi"

Fenerbahçe'nin Slavia Prag zaferi; Çek basınında geniş yankı buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çekya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor; 'Slavia yetmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2024 10:22
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendi.

Sarı-lacivertlilerin bu zaferi; Çek basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler;

ISPORT: "Başarısızlık ve geri dönüş..."

"Slavia, Fenerbahçe'ye 1-2 yenildi ve bahar aylarındaki eleme turuna yükselme yollarını dramatik bir şekilde karmaşıklaştırdı."

IDNES: "Slavia öne geçtiği maçı kaybetti ve gruptan çıkma mücadelesini zorlaştırdı."

SPORT: "İlerleme planları çatırdıyor. Slavia, F.Bahçe'ye yetmedi. Yine aynı hikaye. Slavia'lı futbolcular tur atlama şanslarını zorlaştırdılar."

AKTUALNE: "Avrupa laneti devam ediyor. Slavia sonunda yeniden yandı."

CESKA TELEVIZE: "Slavia, Fenerbahçe karşısında galibiyeti koruyamadı. Tur şansını zora soktu."

EURO FOTBAL: "Bu sefer Jose Mourinho, Trpisovsky'yi alt ederek Slavia'yı mağlup etti. Efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, Eden Arena'daki ikinci maçında Slavia Antrenörü Jindrich Trpisovsky'yi kurnazlıkla alt etti ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery