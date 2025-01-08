ÇBK Mersin, Fransa'da galip

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague 2. tur 3. maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibini 73-53 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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ÇBK Mersin, Fransa'da galip
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08 Ocak 2025 23:55
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar EuroLeague 2. tur 3. maçında deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibini 73-53 yendi.

François Mitterrand Salonu'nda oynanan E Grubu müsabakasının ilk çeyreğini 13-10 önde tamamlayan ÇBK Mersin, ikinci periyotta farkı çift haneye çıkararak soyunma odasına 38-27 üstün gitti.

Final periyoduna 56-41 önde giren ÇBK Mersin, parkeden 73-53 galip ayrıldı ve ikinci turda 3'te 3 yaptı.

EuroLeague'de yoluna "namağlup" devam eden ÇBK Mersin, ilk turdaki 6 karşılaşmayı da kazanmıştı.

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