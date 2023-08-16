Çaykur Rizespor'da Azubuike ameliyat edildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlanan ne, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Azubuike ameliyat edildi
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16 Ağustos 2023 17:37
Süper Lig'e yeniden dönen Çaykur Rizespor'da sakatlık şoku yaşanıyor. 

Karadeniz ekibinde Nijeryalı orta saha Godson Azubuike, ameliyat edildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun geçen hafta antrenmanda sakatlandığı belirtilerek, "Sağ diz ön çapraz bağ rüptürü ve kıkırdak yaralanması sebebiyle Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil tarafından artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve kıkırdak tamiri ameliyatı yapılmıştır. Ameliyatı başarılı geçen sporcumuzun sahalara tahmini geri dönüş süresi 6-9 ay olarak öngörülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Azubuike'ye "geçmiş olsun" temennisinde bulunuldu.

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