Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Çaykur Rizespor'da sarı kart gören Alikulov ve Taha Şahin, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
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26 Ocak 2025 15:04
Son güncelleme 26 Ocak 2025 15:37
Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...

Karadeniz ekibinin evinde Adana Demirspor ile oynadığı maçın 58. dakikasında sarı kart gören stoper Khusniddin Alikulov cezalı duruma düştü.

Ayrıca Rizespor'da 83. dakikada sarı kart gören Taha Şahin de Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki Alikulov, bu sezon Rizespor formasıyla 18 maça çıktı ve 3 gol attı. Taha Şahin ise bu sezon çıktığı 19 maçta 5 asist kaydetti.

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