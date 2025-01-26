Çaykur Rizespor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber...
Karadeniz ekibinin evinde Adana Demirspor ile oynadığı maçın 58. dakikasında sarı kart gören stoper Khusniddin Alikulov cezalı duruma düştü.
Ayrıca Rizespor'da 83. dakikada sarı kart gören Taha Şahin de Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
25 yaşındaki Alikulov, bu sezon Rizespor formasıyla 18 maça çıktı ve 3 gol attı. Taha Şahin ise bu sezon çıktığı 19 maçta 5 asist kaydetti.
Karadeniz ekibinin evinde Adana Demirspor ile oynadığı maçın 58. dakikasında sarı kart gören stoper Khusniddin Alikulov cezalı duruma düştü.
Ayrıca Rizespor'da 83. dakikada sarı kart gören Taha Şahin de Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
25 yaşındaki Alikulov, bu sezon Rizespor formasıyla 18 maça çıktı ve 3 gol attı. Taha Şahin ise bu sezon çıktığı 19 maçta 5 asist kaydetti.