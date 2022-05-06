Carlo Ancelotti'den Fenerbahçe itirafı!

Futbol tarihinin en başarılı Teknik Direktörlerinden Carlo Ancelotti, Real Madrid'in başında mucizeye imza atarak Manchester City'yi de elemeyi başardı. Dünyaca ünlü çalıştırıcı kariyerinin ilk yıllarında gerçek anlamda Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Fenerbahçe ile anlaşmak için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen ve Dereağzı Tesisleri'ni gezen Ancelotti, Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede Sarı-Lacivertli yönetime tüm şartlarını kabul ettirmiş ancak imza bir atılamamıştı.



BÜYÜK UTANÇ DUYDUM



Carlo Ancelotti yıllar sonra İspanyol basınına verdiği röportajda Fenerbahçe'den aldığı teklifi böyle anlatmıştı:



"Özel bir uçakla İstanbul'a gittim ve beni binlerce taraftar karşıladı. Parma'da 550 bin dolar kazanıyordum ve üç yıl için 3 milyon dolar teklif etmişlerdi. İmza atmamak için çeşitli bahaneler uydurdum. Gerçek şu ki İstanbul'a gitmeden önce Juventus beni aradı ve 'Seni burada istiyoruz' dedi. İtalya'ya dönünce Juventus'la anlaştım. Fenerbahçe'ye cevap vermem gerekiyordu bunu yapamadım. Korkak bir tavuk gibi davrandım. Fenerbahçe'nin başına geçemeyeceğimi onlara eşim söyledi. Bu yüzden her zaman büyük bir utanç duydum."



