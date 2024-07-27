CANLI | Beşiktaş - Gençlerbirliği

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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CANLI | Beşiktaş - Gençlerbirliği
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27 Temmuz 2024 19:54
Son güncelleme 27 Temmuz 2024 19:55
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

BEŞİKTAŞ: 0
GENÇLERBİRLİĞİ: 0

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

GENÇLERBİRLİĞİ XI: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare



SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR

2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.

3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor

3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş

11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş

18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor

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