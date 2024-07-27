Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
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BEŞİKTAŞ: 0
GENÇLERBİRLİĞİ: 0
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İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
GENÇLERBİRLİĞİ XI: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare
SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR
2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.
3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor
3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor
CANLI SKOR - 1. DEVRE
BEŞİKTAŞ: 0
GENÇLERBİRLİĞİ: 0
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ XI: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.
GENÇLERBİRLİĞİ XI: Erhan, Alperen, Sinan, Fıratcan, Yasin, Mikail, Ensar, Buğra, Amilton, Metehan, Yatabare
SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİBİ SAKARYASPOR
2024-2025 sezonu hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, son hazırlık maçını İstanbul'da Sakaryaspor karşısında oynayacak.
3 Ağustos'ta oynanacak Süper Kupa maçına kadar hazır olmak isteyen Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sakaryaspor'u 30 Temmuz Salı günü saat 18.00'da ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI
30 Temmuz Salı: Beşiktaş - Sakaryaspor
3 Ağustos Cumartesi: Galatasaray - Beşiktaş
11 Ağustos Pazar: Samsunspor – Beşiktaş
18 Ağustos Pazar: Beşiktaş – Antalyaspor
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