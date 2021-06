CANLI | Aziz Yıldırım konuşuyor

Başkanlığa aday olmayacağım, bunu bilin.

Bunlar Fenerbahçe'yi iyi yönetmiyorlar.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, basın toplantısında konuşuyor.Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum."3 yıl önce Ali Koç, büyük teveccühle başkanlığa başladı. Arkadaşlarım ve ben, toplandık konuştuk. Fenerbahçe için ne yapmalıyız, ne yapmalıyız. 3 yıl boyunca konuşmama kararı aldı. Kulüp bundan etkilenmesin istedik. Arada bizi tahrik ettiler. Konuşunca neden konuştun, konuşmayınca neden konuşmadın diyerek bizi bir yola getirmeye çalıştılar ama biz bu tuzaklara düşmedik.Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için bir tutumu sergiledik. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılacak zararların karşısında açıkça kamuoyunu bilgilendireceğiz, gereken hareket neyse onu yapacağız. 3 senedir enkaz edebiyatı var.Biz çok kötü bir mali tablo aldık diyorlar. Öyle bir tablo bırakmadık, hayır. Bunları açıklayacağız. İsteklerim ve önerilerim olacak. Bunları yaptığımız zaman neyin ne olduğunu daha iyi göreceğiz. 20 yıl önce aldığım Fenerbahçe'yle, bıraktığım Fenerbahçe arasında fark yoktu.Bir tek Metin Aşık Tesisleri vardı. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Tapuların hepsi burada, kulübün kasasında. Hep mal aldım. Hiç düşünmedik, biz parayı harcayalım 1 sene daha şampiyon olalım, hiçbir şey bırakmadan gidelim. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borçlarından fazladır.Sayın Başkan hesap kitap bilmiyor herhalde. Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat, Selahattin Beyazıt başkanın Allah razı olsun bugünleri görüp aldığı arazi ve ondan gelen nakit para var. Başka ufak tefek var. Fenerbahçe'nin neyi var. Neyi olduğunu okuyacağım.Geldiklerinden beri 1 tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler. Onun dışında bir şey yok? Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye Ali Koç'u niye seçti, hala anlamamış. O 16 bin kişi, beyaz atlı prens olarak gördü seni. Pamuk Prensesi alacaktı. Pamuk Prenses küme düşüyordu küme. Bir Sayın Başkan Ali Şen zamanında 80'lerde averajla kümede kaldı. Bundan 3 sene önce 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi ne oldular. Sonra yedinci olduk. Bu sene üçüncü olduk. Ali Koç şunu bilmeli, Fenerbahçeliler ondan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor.Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsızlık duyuyor. Biz kaçmadık. Biz aday olduk, seçilemedik. Seçilseydik, Fenerbahçe'nin şartları neyse, bizler de onu yaşayacaktık hep beraber. Biz kaçmadık ki buradayız. Yine kaçmayız.Ben çok eziyetler çektim, herkes bana saldırıyor diyor. 15 Şubat başkanlık seçimi. O gece Galatasaray - Fenerbahçe vardı. Ben seçildim başkan, yönetim karşı tarafın. Köksal Özbek ile beraber Galatasaray maçına gittik. Devre arası soyunma odasına indik. Konuştuk ettik maç bitti. Tüm futbolcular, otobüse binmişler. Başkan benim, haberim yok. Ali Şen'in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Hiç biriniz bunları bilmezsiniz. Muhalefet böyleydi.Devamlı her gün yazar çizerlerdi. Pendik maçından sonra Polonya'daydım. Bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı. 1 tanesi gelip aday olmadı. Biz yine mecbur olup devam ettik. 2001'de yine bıraktım, şampiyon olduk. Ben bıraktım dedim. Evden bırakmamı istediler, biz de tamam dedik. Bıraktık insanlar yürüdü, saygı sevgi geri döndük. 2006'da Denizli'yi yaşadık hep beraber, faciayı. FETÖ operasyonu orada başladı. Yine telefonlar şunlar bunlar. 2011'de de hapise gittik. Ben kendim için gittim arkadaşlarla beraber yattım. Orası çok güzeldi.Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Buradan söylüyorum. Lütfen bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz. Bu insanlar, her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde. Yönetime girerek değil, dost ve arkadaş olarak gör. Bizi içinden at. Rakip görme. Bizimle rakip olman için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar kazanman, yıkıp yeniden stadyum, salon, tesis yapman lazım. Sonrasında gözümün üstünde kaşım yok demeyecek hapise gideceksin. Yok öyle!Bugüne kadar sabrettim, artık sabretmem. Yanındaki adamlar, 'Aziz Yıldırım'a göstereceğim' diyor. Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üstüme geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben 30 senemi bu kulübe verdim. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz, boykot yapmayız.Ben başkalarının söylediğini yapmam. Finansal da konuşmam. Sen konuştun, 3 senedir anlatıyorsun. Benim suistimalim varsa mahkemeler orada. Ben sizi mahkemeye vereceğim, bunu bilin, mahkemeye vereceğim. Fenerbahçe'nin kutsal kürsüsünde verilen sözlerin yerine getirilmesi lazım.Ben sana teklif yaptım, 150 milyon euro ben vereyim, 150 milyon da sen ver, futbolu sen, basketi biz yönetelim. O 150 artı 1 dedi. Koç Ailesi'nin çocuğu. 151 milyon euro olur. 50 milyon dolar hibe ettin. Onu da bağış gibi kabul ettin. 292 trilyon da borç verdin, 30 milyon dolar. Ben 1998/99'da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez. Köksal Özbek'in üstünden geçirdim parayı, maliyeden korkuyorduk. Benim verdiğim para kadar bile değil. 151 sözü verdin, sözünü yerine getir.52 tane oyuncu aldın, para yok mu kulüpte. Batmış bu kulüp. 52 hoca, 6 antrenör aldın. Bonservislerine ne verdin. Biz bir oyuncu alıyor SPK'ya bildiyorduk. SPK nerede ya, onlar da yok ortada. Fenerbahçe'yi şikayet ediyorum, evet. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. 6 antrenör, 30 yaşından büyük oyuncu almayacağız diye kandırdı herkesi. Herkes kandı ona, inandı. Ondan sonra geldiğimiz nokta ne? Kendi rakamlarıyla burada, 2.6 milyar TL borç gösteriyorlar. 2 yılda bu kulüe 500 milyon dolar para girdi. Bu para ne oldu?50 milyon euro, bu arkadaşların çalışmalarıyla alınmış olan oyuncuların satışından elde edilen bonservis geliri. 3 tane de basketbolcunun ABD'ye gidişinden alınan para var, bu paranın içinde. 25 milyon euro sermaye artırımı yaptılar. 25 milyon euro, devlete yalvar yakar çıkarttırdığım kanun var. Vergilerin amatör şubelere kullanılması için. Cumhurbaşkanı, biz gitmeden 1 sene önce bunu çıkardı. 25 milyon euro buradan geldi. Bizim dönemden aldığı para 100 milyon euro. 50 milyon dolar kendi verdi, 50 milyon kendisi YapıKredi'den borçlandırdı kulübü. 2 sene full, her taraf, stadyumda oynandı. VIP, kombine, loca sattılar. 2 sene 100 milyon. Yayın gelirleri, normal şartta 35-40 olması gerekir, o biraz düştü. Reklamlar, şunlar, bunlar 500 milyon dolar bu kulübe para girdi. İspat istiyorsa ispatlarım. Atma huyum yok ama bana yalancı deyip pantolonunu çekti.Sportif AŞ'de çekimser kalıp bizi ibra etmedi. Sonrada utanmadan, biz ibra edilmişken 2019'daki mali kongreye kitapçıkta yazarak son 5 ay ibra edilmemiş gibi kitapçığa koydular. Mektup yazdım, okudular mecburen. Biz ibra edilmezsek siz tüzük gereği seçilemezsiniz. Sizin 1 seneniz de düşer. TV'ye baktılar geri dönüp, baktılar ki ibra edilmişiz. Vay Fenerbahçem vay. Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söylesem hapis yatmazdım. Bunu anlaması lazım. Ben bir şey yapmadım diyor. Ben saygılıyım diyor. Ben zona hastası olmuşum. Pantolonumun kayışını bağlayamıyorum, her yerde düşüyor. 2 sene onlar uğraştık. Seni affetmem, onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim.Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak, bu camiadan beklentisi. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı aldı. Git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin geçmişine bak. Ortegalar, Alexler, Anelkalar geldi. Anelka, kulübede oturdu be Daum sayesinde. Böyle oyuncular getirdik.Roberto Carlos, şampiyon oldu. 100 bin kişi Madrid'de elini sallarken sabah uçakla bizm arkadaşlar, aldı geldiler Türkiye'ye. Darmstadt'tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez. Bak sana söylüyorum. Her söyleyeceğin söze iki söz söylerim. Her yere gelir konuşurum. Hiç TV'lerden ayrılmam. Sallamak yok. Yanındakiler kulüpte konuşuyor, Galatasaray'dan dönmeler. Bak onların hepsini duman ederim. Ayıp.3 Temmuz önemli konu. 3 Temmuz'dan itibaren sıkıntılar yaşadık. 3 Temmuz'dan önce, 8.5.2011 tarihinde olağan mali genel kurul toplantısı için hazırlanan kitapçık var. Mali genel kurula sunduk. Karabük'te Karabükspor ile maçımız vardı. Ben buraya katıldım, helikopterle Karabük'e gittim. O gün Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon dolara bağlamışız. 2011 yılında. Bu bütçeyle işlem yapacaktık ama kısmet olmadı. Kısmet olmadı. 3 Temmuz'dan önce Murat Özaydınlı geldi, hisse senetleri 1.8 milyar dolar oldu. Yüzde 15 hisse satışı yapalım. O zaman 270 milyon dolar kulübe para gelecek. 150 milyon dolar borcumuz var, onu ödeyelim. 100 milyon doları nakit bankaya koyalım. 20 milyon dolar da transfer yapalım dedi.2009 yılında dünyanın en çok gelir geitren kulüpleri arasında 19. sıradaydık. 20 takımın yer aldığı listeye giren ilk Türk kulübü oldu. Forbes bu manşeti attı, 'Aziz'in mucizesi' diye. Gelecek 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadı. Bir gün kırmızı çizgimiz diyor, bir gün 2013'ten sonra yönetimin başarısızlığı diyor. Ya hep beraber 3 Temmuz'dayız, ya değiliz. Benim dava arkadaşlarım, bana FETÖ'cü diyorlar dedi. Hiç kimse söylemedi, bu bir. Ona girersek, Hakan Şükür'ün söylediklerine cevap vereceksiniz bu bir.Biz hapis yattık. Giresun'daki insanlar, bizden dolayı hapis yattılar. Ona bizim tamam. Arkadaşımız, şeyimiz kabul. Bu tarafta 2012'de seçim var, ben hapisteyim. Sen yönetime girmedin, ayrıldın gittin. Ben gittim polise dedim ki, ben bunların hepsinden şikayetçiyim polisten, hakimden, savcıdan, dışarıdaki adamlarından şikayetçiyim. 3 arkadaş dilekçe verdi. 75 kişi bu davada taraf olup dilekçe vardı. Karar çıktı. Bizden başka herkes sevindi. Biz sevinmedik. O dava başka türlü bitse bizler uğraşacaktık. Daha belli değil. Daha gidecek Yargıtay'a. Dünyayı kazanmadık, bir mahkeme. Milleti kandırmayın, biz olmasak dava olmaz. Onun politikasını biz yapalım. Fenerbahçe için açılacak davaların da muhakkak bizim kontrolümüzde olması lazım. Her şeyi biz yaşadık. Dışarıdaki avukatlar bunu bilemez. Ne kaybettiğimizi biz biliyoruz. Bize sormadan hareket etmeyin. Yargıtay'da dava devam ediyor. Sonra sıkıntı yaşarsınız.Obradovic beni dostum, arkadaşız. Birbirimizi seviyoruz. Akşamları otururduk, Ozan Bey 'Bir sıkıntısı var' derdi. Oturur konuşurduk. 5 dakika basket. 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık.Baskonia'da yenildik. Obradovic dedi ki, 'Ben kulübe ve Aziz Bey'e verdiği sözleri tutamıyorum, bırakıyorum' dedi. Aman dedi Aziz Yıldırım, kapıyı kapat basına konuşmasın, geri döndüremeyiz. Otele gittik, kampımız var. Aziz Bey dedi ki, 'Obradovic, ben başkan olarak gelmedim. Sen benim yol arkadaşımsın, yol arkadaşı bırakmaz.' Oradan dönüp şampiyon olduk.Amatör şubelerle durmadan övünüyorlar. Bunların yüzde 90'ı, bu yönetimin ta yıllar öncesinden attığı tohumların yeşermesindendir. Bizi unutmasınlar, biz yarattık. Bunları söylemekten korkmasınlar. Ben geldiğimde Bursa'yı 5-1 yendik, gazeteciler beni şişiriyorlar, bir şey yapmadık. Para ödedik, geçen yönetimin aldığı futbolcular. Şimdi de bu sporcular, bizim getirdiğimiz sporculardır. Olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Ülkemize madalyalarla dönerler inşallah.Futbol takımı 6 defa şampiyon oldu. Bunun dışında Ali Bey... Bir şey söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Koç'un çocuğuna bir şey söylemek istemiyorum. Rahmi Koç'a saygım var, çünkü hapishanede beni gelip ziyaret etti. Bir şey söylemeye çekiniyorum, vallahi çekiniyorum ama o çekinmiyor. Patavatsızca konuşuyor.5 senede bir şampiyon oldular diyor. Hep aynı şeyi söylüyor, ben dinlemiyorum da arkadaşlar söylüyor. 5 senede 1 oluyor ama 6 senede 2, 7 senede 3, 9 senede 4. Ya hesap bilmiyor, ya da birileri bir şey söylüyor. Hey Allahım ya.20 senede 17 teknik adamla çalıştım. Otto Baric'i de sayarak 17. Onlar da Aykut'u sayarsa 7. Bir söz de şu, 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyorum, insanlar gelmiyor.' Böyle bir söz Fenerbahçe ve Türkiye'ye hakarettir. Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç'sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç'sun, farkında değilsin. Gereğini yap. Gereğini yapmayacaksan aday bile olma. Birisi çıkar. 34 bin üye var. Bak rakip seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Biz niye halka açtık bu kulübü! Şu an üye 34 bin. 10 bin de temsilci üye var, 44-45'e geldik. Niye aday çıkmıyor?Ömür boyu kalacak olsam halka açmazdım. Kaybedince ne olacak? Kaybedince büyürsünüz. Biz kaybedince para kazandık, ailemize zaman ayırdık. Bak herkes mutlu. Sizlerden ricamız, lütfen kulübe daha çok sahip çıkın.Ülker'le birleşmeden sonra 2006'da, şampiyonluklar geldi. Bizden önce 1 şampiyonluk vardı. En son şampiyonluk, 1990'larda Necdet Kaptan'la. Ben de o dönem voleybol şubesi kaptanıydım. O zaman şampiyon olmuştuk. Ülker'le birleşince 7 şampiyonluk yaşadık. Pinponda bile Avrupa şampiyonu olduk. Maça gittim, bir yarım saat otur git dediler. Kış. İçerisi nemli. Ya kapıları açın dedim, kapılar açınca pinpon topu gidiyor. 4 saat orada oturdum. Tam kalkacağım, ya dur bu maçı da izle.Biz büyük başarılarla büyük Fenerbahçe'yi yarattık. Bunlar Fenerbahçe'yi Anadolu takımı haline getirdiler.Sayın Başkan diyor ki, bir şey yapmak için yönetimde olmak mı lazım diyorsun. Baba sen konuşurken Totteham, Barcelona aram iyi diyorsun, oyuncu getirecek havası veriyorsun, 1 tane oyuncu gelmedi.Önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var. Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdiler. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamay kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Ayıp ya! Fenerbahçe'yi ve Ali Bey'i kandırıyorlar. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar. Yazık ya, Fenerbahçe'ye de yazık, paralarına da...Mesut Özil. Kahveci, İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler. Gösterdiler veya 1-1.5!Gazeteci, 'Emre Belözoğlu şampiyon yapsa kalır mıydı' diyor. 'Belki ben kalmazdım' diyor. Niyeti şu, bırakıp gidecek. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon dedirtmek. Benim yarattığım borçtan daha fazla borç yarattılar 3 senede. Ne oldu? Yanlış transferler. 52 adam alacağına 10 tane alaydın, Aykut ve Hasan'ı tutsaydınız ama içine Aziz Yıldırım kaçmış. İlle benle yarışacak. Benle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.Yine duyduğum isimlere gidersen, bu iş olmaz. Ali Koç kendine yakışan yöneticiler alsın. Onlar yüksek olmalı ki Fenerbahçe yukarı çıksın. Benim yönetimimden bir başkan çıktı Ali Koç, bir TFF başkanı çıktı Nihat Özdemir. Bıraksam yöneticilerimden biri başkan olacaktı bırakmadım, ben gireceğim dedim siz durun. Espri bunlar. Bir daha hayatta düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Arkadaşlarımın hepsi layıktır. Hep beraber olacağız.Çekildik kenara oturuyor yok bundan sonra. Protokolde oturacağım. Beni görecekler. Loca almayacağım. Bak loca almam, paşam. Ben bedava, devletten. Ona göre, bilin. Sportif başarı olmaz, kazanırsın. Borç olur, ödersin. Fenerbahçelilik ruhunu kaybediyoruz. Telafisi yok onun. En büyük sorun bu.2018 seçiminden önce bir gazeteci yazıyor, ben cevap veriyorum. Katarlılara satıyor dediler. Katarlılar ile bir reklam çalışması içindi, olmadı, bir fotoğraf çıktı. Fenerbahçe'nin satılması için kulübü satmanız lazım. Bu operasyona genel kurulun karar vermesi lazım. 3'te 2 çoğunluk istemedikçe yapamazsınız. Benim hayatım boyunca böyle bir düşüncem olmadı