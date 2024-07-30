Caner Baycan Altay'da kalıyor

Maddi sıkıntılar yaşayan Altay, transfer yasağına rağmen kaleci Ozan, golcü Deniz ve orta saha oyuncusu Caner'i takımda tutmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Caner Baycan Altay'da kalıyor
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30 Temmuz 2024 17:06
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay futbol şubesinin şirkete devri gerçekleşmeyince dağılan kadrosunu korumaya çalışıyor.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan siyah-beyazlılar mevcut kadroda kaleci Ozan ve golcü Deniz'in ardından orta saha oyuncusu Caner'i de takımda tuttu. Altay altyapısından yetişen ve takımdan ayrılması gündeme gelen 22 yaşındaki futbolcunun ikna edildiği, 1 sezon daha siyah-beyazlı formayı giyeceği kaydedildi. Altay'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Caner için birçok kulüp devreye girmişti. Yönetim oyuncuyla yaptığı görüşmede anlaşma sağlandı ve Caner'in ayrılıma kararını rafa kaldırdığı öğrenildi. Geçen sezon 17 resmi maça çıkan Caner 695 dakika süre aldı. Altay'da takımın tecrübeli isimlerinden Özgür ve Ceyhun da kalmıştı.

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