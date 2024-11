Almanya Bundesliga 9. hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Bochum ile karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 7-2 kazandı.



Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 69. dakikalarda Ekitike, 18. dakikada Marmoush, 20. dakikada Knauff, 32. dakikada Brown, 61. dakikada Dahoud ve 66. dakikada milli futbolcumuz Can Uzun kaydetti. Bochum'un golleri 35. dakikada De Wit ve 51. dakikada Hofmann'dan geldi.



Milli futbolcumuz Can Uzun maça yedek kulübesinde başladı ve 65. dakikada oyuna dahil oldu. 66. dakikada fileleri havalandıran Can Uzun aynı zamanda Frankfurt formasıyla Bundesliga'daki ilk golünü atmış oldu.



Ligde son 3 maçını kazanamayan ev sahibi ekip, kötü gidişşe 7 golle son verdi. Frankfurt puanını da 17'ye çıkardı. 9. hafta itibariyle 1 puanı bulunan Bochum ise üst üste 5. mağlubiyetini yaşadı.



Ligin bir sonraki haftasında Bochum, Leverkusen'i ağırlayacak. Frankfurt ise Stuttgart deplasmanına gidecek.