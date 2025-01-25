Can Keleş, Kasımpaşa'ya gitti

Beşiktaş, Can Keleş'in kiralık olarak Kasımpaşa'ya gittiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Can Keleş, Kasımpaşa'ya gitti
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25 Ocak 2025 20:47
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş'e veda etti.

Beşiktaş, Can Keleş'in Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

Can Keleş, Kasımpaşa'nın ilgisi ve transfer durumu nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna da alınmamıştı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.
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