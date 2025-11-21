Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!

Cagliari Sportif Direktörü Massimo Rastelli, CagliariNews24'e özel olarak konuştu.



SEMİH KILIÇSOY İÇİN AÇIKLAMA



Röportajda kendisine yöneltilen, "Hücum hattına gelince, Esposito, Pavoletti, Kılıçsoy ve Borrelli Sardinya ekibi için yeterli profiller mi? Belotti'nin yokluğunu telafi etmek için transfer döneminde başka bir santrfora ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak Rastelli, şu ifadeleri kullandı.



"Belotti'nin yokluğuyla birlikte ileride önemli bir referans noktası kaybedildiği açık. Pavoletti dışında, kariyerlerinde çok fazla gol sayısına ulaşmış forvetler yok. Cagliari bu golleri sadece onlardan değil, orta sahaların ceza sahasına koşularından, savunmacıların bazı duran toplarda katkısından bulmak zorunda kalacak. Ayrıca diğer oyuncuların da hızlı biçimde gelişmesini, gol yolunda daha fazla istikrar yakalamalarını ummak gerekiyor."



PERFORMANSI



Bu sezon Cagliari'de 8 maçta 152 dakika forma giyen Semih, gol veya asist katkısında bulunmadı. 20 yaşındaki golcü, sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanmıştı.

