21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!

Cagliari Sportif Direktörü Massimo Rastelli, Semih Kılıçsoy hakkında gelen soruyu cevapladı.

calendar 21 Kasım 2025 10:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için açıklama!
Cagliari Sportif Direktörü Massimo Rastelli, CagliariNews24'e özel olarak konuştu.

SEMİH KILIÇSOY İÇİN AÇIKLAMA

Röportajda kendisine yöneltilen, "Hücum hattına gelince, Esposito, Pavoletti, Kılıçsoy ve Borrelli Sardinya ekibi için yeterli profiller mi? Belotti'nin yokluğunu telafi etmek için transfer döneminde başka bir santrfora ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap olarak Rastelli, şu ifadeleri kullandı.

"Belotti'nin yokluğuyla birlikte ileride önemli bir referans noktası kaybedildiği açık. Pavoletti dışında, kariyerlerinde çok fazla gol sayısına ulaşmış forvetler yok. Cagliari bu golleri sadece onlardan değil, orta sahaların ceza sahasına koşularından, savunmacıların bazı duran toplarda katkısından bulmak zorunda kalacak. Ayrıca diğer oyuncuların da hızlı biçimde gelişmesini, gol yolunda daha fazla istikrar yakalamalarını ummak gerekiyor."

PERFORMANSI

Bu sezon Cagliari'de 8 maçta 152 dakika forma giyen Semih, gol veya asist katkısında bulunmadı. 20 yaşındaki golcü, sezon başında satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralanmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
