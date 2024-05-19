Çağlar Söyüncü: 'Çocuklar okula mutlu gidecek'

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, açıklamalar yaptı.
Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "19 Mayıs gençlik bayramımız kutlu olsun. Zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım. Eksik kalmamıza rağmen yakışır bir mücadele verdik. Son bir maçımız var onu da kazanıp sezonu kapatmak istiyoruz." dedi.
Milli futbolcu ayrıca, "Geçen gol attığımda da söyledim. Hatalı oynadığımız yüzde 100 kazanmamız gerekn bir maçta kaybettik. Bu da taraftarda kırılganlıklar oluşturdu. Bu da normal çünkü 10 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Hatalı maçlardan sonra şapkamızı önümüze koyup eleştirilere açık oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Çağlar Söyüncü ayrıca, "İlk yarı bittiğinde Başkanımız ve yöneticiler bizi motive etti. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Kazanmak zorundaydık, biliyorduk. Aklımızda sadece kazanmak vardı. Bugün en çok şuna sevindim. Fenerbahçeli çocuklar yarın formalarıyla rahat rahat okula gidebilirler. Bu beni mutlu etti." şeklinde konuştu.
Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "19 Mayıs gençlik bayramımız kutlu olsun. Zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçelilerin bir sözü var. Galatasaray'a gol atınca Fenerbahçeli oluyorsun diye. Ben de bunu tattım. Eksik kalmamıza rağmen yakışır bir mücadele verdik. Son bir maçımız var onu da kazanıp sezonu kapatmak istiyoruz." dedi.
Milli futbolcu ayrıca, "Geçen gol attığımda da söyledim. Hatalı oynadığımız yüzde 100 kazanmamız gerekn bir maçta kaybettik. Bu da taraftarda kırılganlıklar oluşturdu. Bu da normal çünkü 10 senedir şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Hatalı maçlardan sonra şapkamızı önümüze koyup eleştirilere açık oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Çağlar Söyüncü ayrıca, "İlk yarı bittiğinde Başkanımız ve yöneticiler bizi motive etti. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Kazanmak zorundaydık, biliyorduk. Aklımızda sadece kazanmak vardı. Bugün en çok şuna sevindim. Fenerbahçeli çocuklar yarın formalarıyla rahat rahat okula gidebilirler. Bu beni mutlu etti." şeklinde konuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU