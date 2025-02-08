Çağdaş Çavuş: 'Oyuncularım güzel mücadele verdiler'

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nın teknik direktörü Çağdaş Çavuş, "Oyuncularım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve çok güzel bir galibiyet aldık." dedi.



Çavuş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın kalitesi ve oyuncuların karakterlerinin bulundukları yeri hak etmediğini söyledi.



Bu durumun zaman içerisinde yaşanan ufak tefek problemlerden kaynaklandığını anlatan Çavuş, "Şimdi ayağa kalkma vakti. Oyuncu grubumla beraber bu takımı gerçekten istenilen, hedeflenen yere ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.



Çavuş, bundan önceki dönemlerde de kendi tarzıyla oyun oynattığını belirterek, şunları dile getirdi:



"Bunları buradaki oyunculara kısa zamanda aktarmaya çalıştık. Oyuncularım çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve çok güzel bir galibiyet aldık. Rakibe sadece kendi durumumuzdan kaynaklı yarım bir pozisyon haricinde pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonların fazla sayıda olduğu bir maç oynadık. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum, çok güzel bir reaksiyon gösterdiler."



