16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-068'
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Çağdaş Atan'a şok! UÇK'dan Kayserispor lehine karar!

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor ile teknik direktör Çağdaş Atan arasında süren davada son kararını verdi. İşte detaylar...

calendar 16 Ekim 2025 21:56
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Kayserispor ile teknik direktör Çağdaş Atan arasında süren davada son kararını verdi. Kurul, Kayserispor'un açtığı davada kulüp lehine hüküm kurdu.

Kayserispor'la sözleşmesi devam ederken İstanbul Başakşehir FK ile anlaşma sağlayan Çağdaş Atan, sözleşme ihlali nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm edildi. UÇK kararına göre Atan, Kayserispor'a faiziyle birlikte toplam 12 milyon TL ödeyecek.

Ana para olarak 8 milyon TL belirlenirken, işleyen faizle birlikte toplam tutar 12 milyon TL'ye ulaştı. Faizin işlemeye devam ettiği de öğrenildi.

Haber: FARUK AYDEMİR

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
