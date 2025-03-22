Buzadam SK, Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon!

Buzadam SK, Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre ligin final serisi sona erdi.
Serinin 3. maçında Zeytinburnu BSK'yi mağlup eden Buzadam SK, serideki tüm maçları kazanarak ligde şampiyonluğa ulaştı.
Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon, İstanbul BBSK olmuştu.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre ligin final serisi sona erdi.
Serinin 3. maçında Zeytinburnu BSK'yi mağlup eden Buzadam SK, serideki tüm maçları kazanarak ligde şampiyonluğa ulaştı.
Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon, İstanbul BBSK olmuştu.