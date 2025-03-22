Buzadam SK, Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon!

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde Buzadam SK şampiyon oldu

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Buzadam SK, Buz Hokeyi Süper Ligi'nde şampiyon!
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22 Mart 2025 20:48
Buzadam SK, Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre ligin final serisi sona erdi.

Serinin 3. maçında Zeytinburnu BSK'yi mağlup eden Buzadam SK, serideki tüm maçları kazanarak ligde şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon, İstanbul BBSK olmuştu.

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