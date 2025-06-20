Buz hokeyinin şampiyon çocuklarının hedefi Avrupa kupası

2023-2024 sezonunda Türkiye Büyük Erkekler 1. Ligi şampiyonu olan Kutalmış Bey Ortaokulu Spor Kulübü, yeni sezonda hedefini Avrupa şampiyonluğuna çevirdi.Ankara'da eğitim veren Türkiye'nin ortaokul seviyesindeki ilk buz hokeyi kulübü, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Okul müdürü Göktürk Taşdemir'in göreve başlamasının ardından kurulan buz hokeyi takımı, hem Ankara'da hem de Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti.Takım, sadece aktif öğrencilerden değil, mezunlardan da büyük ilgi görüyor. Mezun oyuncular antrenmanlara düzenli olarak katılarak takıma destek veriyor. Ankara'da 12 yaş altı (U12) ve 14 yaş altı (U14) kategorilerinde madalyalar kazanan Kutalmış Bey Ortaokulu, önümüzdeki dönemde buzun üstünde Avrupa'da da yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.