Chicago Bulls, United Center'da oynanan play-in turnuvası maçında konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 131-116 mağlup ederek, Doğu Konferansı'nda sekizinci sırayı almak için şansını sürdürdü.



Chicago, Doğu'daki 8. sırayı almak için Cuma günü Miami Heat ile karşı karşıya gelecek ve buradan galip gelen takım ise playoff ilk turunda Boston Celtics'in rakibi olacak.



Bulls'ta Coby White, 43 dakika süre aldığı maçta 42 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla takımı galibiyete taşıyan isim olmayı başardı. Nikola Vucevic 24 sayı, 12 ribaund ve 2 asistle oynarken, DeMar DeRozan 22 sayı, 6 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Sezona veda eden Hawks cephesinde sie Dejounte Murray, 30 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla takımın en skorer oyuncusuydu. Clint Capela 22 sayı, 17 ribaund ve 4 asistle, Trae Young 22 sayı, 2 ribaund ve 10 asistle, Bogdan Bogdanovic ise benchten 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokla katkı sağladı.





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