Chicago Bulls'tan Zach LaVine ve Nikola Vucevic'in, rakip takımlardan takas ilgisi gördüğü bildirildi.



ESPN, LaVine'in profesyonelliği ve liderliğiyle Bulls'u etkilediğini belirtti. Bu durum, her iki tarafın da potansiyel fırsatlar için takas pazarını araştırmasından bir yıl sonra gerçekleşmiş oldu.



LaVine bu sezon maç başına 24 sayı, 4.8 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarının yanı sıra üç sayılık atışlarda %45 isabet oranıyla muhteşem bir sezon geçiriyor.



Golden State Warriors'ın, bu sezon maç başına 20.3 sayı ve 10.4 ribaundlık double-double ortalamalarına sahip olan Karadağlı pivot Vucevic'e en çok ilgi gösteren takımlar arasında olduğu bildirilmişti.



Halen playoff mücadelesi veren Bulls ekibi, şu anda Play-In turnuvası potasında ve Doğu Konferansı'nda 19-25'lik derecesiyle onuncu sırada yer alıyor.



