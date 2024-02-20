Bülent Uygun: ''5'li değil üçlü oynuyoruz''

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını, taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.



Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yaptıkları maça 3 puan için çıktıklarını aktaran Uygun, "Galip gelmek istiyorduk. Hatayspor'un iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Ona göre pozisyonlarımızı, duruşumuzu almaya çalıştık. İyi oynadığımız bölümler oldu. Bazen oyundan düştüğümüz anlar oldu. Sonuçta deplasmanda yenemiyorsan yenilmemek her zaman iyidir. Bir puanla dönmüş olmamız bizim açımızdan mutluluk verici." diye konuştu.



Ligde hafta sonu sahalarında Siltaş Yapı Pendikspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını ifade eden Uygun, şunları kaydetti:



"Kendi evimizde taraftarımızı tribünde görmek istiyorum. Hava güzel. Saat çok uygun. Herkesin sevdiğini yanına alarak maça gelme zamanının geldiğini düşünüyorum. Desteğe ve birliğe çok ihtiyacımız var. Pendikspor gibi çok iyi bir takımla oynayacağız. Devre arasında önemli bonservis bedelleri ödeyerek çok kaliteli ve ligimize de damga vurmuş futbolcuları transfer ettiler. O yüzden zor bir maç bizi bekliyor. Kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde Allah'ın izniyle kazanmak istiyoruz. Kazanarak yukarılara doğru bir an önce tırmanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanan taraf olmak istiyoruz."



Uygun, takımda sakatlığı bulunan tek oyuncunun Fode Koita olduğunu belirterek, "Onun dışında diğerlerinin sakatlıkla ilgili herhangi bir problemi yok. Herkes idmanlara başladı. Yeni gelen arkadaşlar da artık hem havaya hem takıma uyum sağladı. Beş yeni transferimizle Pendikspor maçında sahada olabiliriz. Bu da bizim için sevindirici. Önemli bir sakatlığımız, herhangi bir problemimiz de yok. Fode Koita da aramıza katıldığında bize güç katacaktır. Onu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Pendikspor maçıyla birlikte 3 hafta sonra yedek kulübesindeki yerine döneceğinin hatırlatılması üzerine Uygun, "Evet tekrar geri dönüyoruz. Bazen futbolda oluyor öyle şeyler. Neyse cezasını çektik. Tabii ki hepimiz hata yapıyoruz. Hatasız olmaz. Art niyet ya da başka bir şeyi görmeden ligin artık sonuna yaklaşıldığı bir ortamda şampiyonluk ayrı bir mücadele gösteriyor. Düşme potasına baktığınızda da ilk 8'den sonra bütün takımlar birbirine yakın. O yüzden çok zorlaştı. Herkes iyi bir şekilde iyi bir mücadele ve iyi bir yönetim bekliyor." diye konuştu.



Uygun, bir basın mensubunun taktiksel oyun anlayışıyla ilgili sorusuna ise "Oynadığımız sistem, 5'li sistem değil, 3'lü sistem. 3-4-3 gibi bir sistem. Bu da çok fazlasıyla ofansif bir format. Taraftar tribündeki yerini alacak, takımını destekleyecek. Biz rakibe göre oynaması gereken bir oyun planının içerisindeyiz. Bizim için önemli olan, sahada o gün ne gerekirse onu yapmaya çalışıyoruz. Desteğe ve duaya ihtiyacımız var." cevabını verdi.



