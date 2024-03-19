NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 108-103 PACERS



Cleveland Cavaliers, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 108-103 mağlup etti.



Cavaliers'ta Caris LeVert 23 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla öne çıkan isim oldu. Jarrett Allen 23 sayı ve 9 ribaundla double-double'ın kıyısından dönerken, Georges Niang 13 sayı ve 2 ribaundla oynadı.



Pacers'ta Pascal Siakam 19 sayı ve 12 ribaundla mücadele etti. Tyrese Haliburton 14 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Myles Turner ise 12 sayı ve 3 ribaundla oynadı.



CELTICS 119-94 PISTONS



Boston Celtics, TD Garden'da Detroit Pistons'ı 119-94 devirdi.



Jaylen Brown, 31 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle Celtics'e liderlik eden isim oldu. Derrick White 22 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle kariyerinin ilk triple-double'ını yaparken, Kristaps Porzingis 20 sayı ve 8 ribaundla, Payton Pritchard ise 23 sayı ve 7 asistle oynadı.



Jaden Ivey 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle Pistons'ın en skorer ismiydi. Stanley Umude 10 sayı ve 6 ribaundla oynadı. James Wiseman benchten gelerek 12 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



76ERS 98-91 HEAT



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da Miami Heat'i 98-91 yendi.



Tyrese Maxey 76ers'ta 30 sayı, 10 asist ve 8 ribaundla öne çıktı. Kelly Oubre 22 sayı, 11 ribaund, 3 asist ve 5 blok kaydetti. Kyle Lowry 16 sayı, 4 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



Heat'te Bam Adebayo ve Terry Rozier 20'şer sayıyla takımın en skorer isimleri oldular. Caleb Martin 13 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 4 top çalma ve 1 blokla oynadı. Haywood Highsmith ve Thomas Bryant 11'er sayı kaydettiler.



BULLS 110-107 TRAIL BLAZERS



Chicago Bulls, United Center'da Portland Trail Blazers'ı 110-107 mağlup etti.



DeMar DeRozan 28 sayı, 5 ribaund ve 6 asistle Bulls'a galibiyeti getiren oyuncu oldu. Ayo Dosunmu, sezon rekoru 10 asistinin yanı sıra 23 sayıyla sezonun ilk double-double'ını yaptı. Nikola Vucevic 22 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalma ekledi. Temsilcimiz Onuralp Bitim ise benchten 9 sayı ve 4 ribaundlık bir katkıda bulundu.



Anfernee Simons 30 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle Trail Blazers'ın en skorer ismi oldu. DeAndre Ayton 25 sayı, 15 ribaund ve 2 blokla oynarken, Duop Reath 14 sayıyla, Scoot Henderson ise 14 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı.



TIMBERWOLVES 114-104 JAZZ



Minnesota Timberwolves, Delta Center'da Utah Jazz'i 114-104 mağlup etti.



Anthony Edwards, Timberwolves'u 32 sayı, 8 asist, 7 ribaund, 2 blok ve 1 top çalmayla galibiyete taşıdı. Naz Reid 17 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı. Nickeil Alexander-Walker 13 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 3 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.



Collin Sexton 24 sayıyla Jazz'in en skorer ismi oldu. Lauri Markkanen 22 sayı ve 12 ribaundla double-double yaptı. Keyonte George 15 sayı, 8 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.



KNICKS 119-112 WARRIORS



New York Knicks, Chase Center'da ev sahibi Golden State Warriors'ı 119-112 mağlup etti.



Jalen Brunson 34 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla Knicks'e galibiyette liderlik eden oyuncuydu. Miles McBride 29 sayı, 2 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Josh Hart 10 sayı, 11 ribaund, 11 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Warriors tarafında Stephen Curry 27 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Trayce Jackson-Davis 19 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 3 blokla oynarken, Klay Thompson ise 18 sayı, 2 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blok ekledi.



KINGS 121-111 GRIZZLIES



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i uzatmada 121-111 mağlup etti.



Kings'te Malik Monk benchten gelerek 28 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu. Domantas Sabonis 25 sayı, 18 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynarken, De'Aaron Fox 23 sayı, 7 ribaund, 10 asist ve 3 top çalmayla maçı tamamladı.



Grizzlies'de Jaren Jackson Jr. 25 sayı, 2 ribaund, 4 asist ve 4 blokla oynadı. Desmond Bane 24 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla mücadele etti. GG Jackson 22 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.



LAKERS 136-105 HAWKS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 136-105 yendi.



Lakers'ta D'Angelo Russell 27 sayı, 4 ribaund ve 10 asistle oynadı. LeBron James 25 sayı, 7 ribaund ve 10 asistle, Anthony Davis ise 22 sayı, 15 ribaund, 6 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Hawks'ta Jalen Johnson 25 sayı, 9 ribaund ve 4 asist kaydetti. Bogdan Bogdanovic 17 sayı ve 3 ribaundla oynadı. Dejounte Murray ise 13 sayı, 5 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile katkı verdi.





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