Brozovic, Al-Nassr'a transfer oluyor

Inter ve Hırvatistan Milli Takımı'yla gösterdiği performanstan dolayı herkes tarafından en iyi orta sahalardan biri olarak kabul edilen Marcelo Brozovic, Suudi Arabistan yolcusu oluyor. Daha önceki anlaşmanın iptal olmasından dolayı transfer sekteye uğrasa da oyuncu tekrardan Al-Nassr ile anlaştı ve artık son noktaya gelindi.



İtalyan basınına göre Inter ve Al-Nassr, Marcelo Brozovic transferi için anlaştı.



18 MİLYON EURO



Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Nassr, Marcelo Brozovic transferi için Inter ile anlşamaya vardı. Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi bu transfer için Inter'e 18 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.



100 MİLYON EURO MAAŞ



Yine Fabrizio Romano'nun haberinin devamına göre Al-Nassr 30 yaşındaki Hırvat orta sahaya 3 yıllık sözleşme önerdi. Marcelo Brozovic 3 yıllık sözleşmenin sonucunda toplamda 100 milyon euro net maaş kazanacak.



40 MAÇTA FORMA GİYDİ



Bu sezon Inter formasıyla 40 resmi maçta forma giyen Marcelo Brozovic bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik katkı sağladı.





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