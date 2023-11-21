Portland Trail Blazers oyuncuları Malcolm Brogdon ve Scoot Henderson'ın parkelere dönmeye yakın olduğu bildirildi.



Trail Blazers'ta sağlıklı olan tek bir oyun kurucu kalmış olsa da, koç Chauncey Billups bunun yakında değişebileceğini söyledi.



Billups, diz kirişindeki gerginlik nedeniyle son beş maçını kaçıran Brogdon'ın parkelere dönmeye "gerçekten yakın" olduğunu belirtti.



Billups ayrıca, çaylak guard Scoot Henderson'ın da geri dönmeye yaklaştığını ekledi. Henderson ayak bileği burkulmasından dolayı son sekiz maçı kaçırmış, dönüşü, kendisinde de kemik morluğu olduğunun ortaya çıkmasıyla daha da ertelenmişti.





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