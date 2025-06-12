Brighton'a Yunanistan'dan genç golcü

Brighton, Olympiakos forması giyen 18 yaşındaki santrfor Charalampos Kostoulas ile 5 yıllığına anlaştı.



İngiliz ekibi, genç oyuncu için Yunan temsilcisine 30 milyon sterlin(35 milyon euro) bonservis bedeli ödedi.



Bu transfer ile birlikte genç oyuncu, Olympiakos tarihinin en pahalı satışı oldu.



BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ



Charalampos Kostoulas, bu sezon Olympiakos ile 37 maça çıktı. Bu maçlarda 12 gol atıp 2 kere de asist yaptı.



