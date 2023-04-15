Bright Osayi-Samuel cezalı!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bright Osayi-Samuel cezalı!
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15 Nisan 2023 22:39
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü.

MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan maçın uzatma anlarında yaptığı faulün ardından Osayi-Samuel, hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü.

Osayi-Samuel sarı kart ceza sınırında olduğu için bu gördüğü sarı kartla birlikte cezalı oldu. Nijeryalı futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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