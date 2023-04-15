Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel cezalı duruma düştü.
MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan maçın uzatma anlarında yaptığı faulün ardından Osayi-Samuel, hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü.
Osayi-Samuel sarı kart ceza sınırında olduğu için bu gördüğü sarı kartla birlikte cezalı oldu. Nijeryalı futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü'ne karşı oynanan maçın uzatma anlarında yaptığı faulün ardından Osayi-Samuel, hakem Atilla Karaoğlan'dan sarı kart gördü.
Osayi-Samuel sarı kart ceza sınırında olduğu için bu gördüğü sarı kartla birlikte cezalı oldu. Nijeryalı futbolcu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
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