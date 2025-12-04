04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
13:00
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
13:30
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
13:30
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Brezilya'da şampiyon Flamengo!

Brezilya Ligi'nde Flamengo şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 04 Aralık 2025 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Brezilya'da şampiyon Flamengo!
Brezilya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Flamengo, sahasında Ceara'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Rio de Janeiro'daki Maracana Stadı'nda oynanan 37. hafta maçının tek golü, 37. dakikada Samuel Lino'dan geldi.

Flamengo, bu sonuçla ligin sona ermesine 1 hafta kala Palmeiras'ın 5 puan önünde 9. lig şampiyonluğunu kazandı.

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Brasileirao (Brezilya Lig Şampiyonluğu) ile Libertadores Kupası, Brezilya Süper Kupası, Carioca Şampiyonası (Rio de Janeiro Eyalet Şampiyonası) ve Copa do Brasil (Brezilya Kupası) kupalarını da müzesine götürdü.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
