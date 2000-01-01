Bradley: "Lakers'ın şampiyonluk maçında, ellerim terliyordu"

Miami Heat guardı Averly Bradley, eski takımı Los Angeles Lakers'ın playoff maratonunu kaçırmanın kendisi için zor olduğunu söyledi.



Bradley, 2019-20 normal sezonunda Lakers için çok önemli bir oyuncu olsa da, oğlunun hastalığı nedeniyle, Orlando bubble'ındaki NBA sezonunda takımının yanında olamamıştı.



Lakers'tan ayrılıp, geçen sezonun ekibin Final serisinde karşılaştığı Heat'e katılan Bradley, yakın zamanda yaptığı bir röportajda, NBA Finallerin'de oynamamanın ne kadar zor olduğunu belirtti:



"Benim için gerçekten zordu. Şampiyonluk maçında ellerim terliyordu."



Bradley, koç Frank Vogel'in savunma düzeninde önemli bir parçaydı ve Lakers'ın ilk beş kadrodaki guardı olarak, ekiple 49 maçta oynamıştı. Savunmadaki sağlamlığıyla dikkat çeken Bradley, maç başına yalnızca 24.2 dakika sahada kalarak, 8.6 sayı, 2.3 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları ile hücuma katkı sağlıyordu.



