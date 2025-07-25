Los Angeles Clippers, yaz döneminde kadrosuna hem Chris Paul hem de Bradley Beal'ı katarak tecrübeli iki yıldızı bir araya getirdi. Ancak bu transferle birlikte ortaya çıkabilecek potansiyel bir forma numarası krizi, dostça bir jestle daha yaşanmadan çözüldü.NBA kariyerleri boyunca 3 numaralı formayı giyen her iki oyuncudan Beal, bu kez numarasından gönüllü olarak vazgeçti. The Arizona Republic'ten Jay Dieffenbach'a konuşan Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, Beal'in bu kararı hiç düşünmeden verdiğini açıkladı.diyen Frank, Beal'in bu davranışını "harika bir jest" olarak nitelendirdi:Chris Paul, Clippers formasıyla ilk dönemini 2011-2017 yılları arasında geçirmiş ve bu süreçte hem All-Star seçilmiş hem de kulüp tarihinin önemli figürlerinden biri olmuştu. Beal'in henüz yeni forma numarası belli olmasa da bu düşünceli hareketi, Clippers soyunma odasına getireceği takım ruhunun habercisi olarak yorumlandı.