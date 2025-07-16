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Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Chelsea'den kaleci Djordje Petrovic'i renklerine bağladı.

calendar 16 Temmuz 2025 16:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı
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Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı.

Premier Lig ekibi, bonservisi Chelsea'de bulunan kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

28.8 MİLYON EURO

Bournemouth, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren kaleci için Chelsea'ye 28.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için ilk günden itibaren düğmeye basan Galatasaray, Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Chelsea ile bonservis pazarlığına oturan Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon Euro kirallık, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklindeydi. Chelsea bu fiyatı kabul etmeyip indirim yapmayı da kabul etmeyince bu transfer rafa kalkmıştı.

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Sırp kaleci, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçirdi. Ligue 1 ekibiyle 31 maçta sahada yerini alırken bu maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Petkovic, kalesine gelen 38 gole ise engel olamadı.


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