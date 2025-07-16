Bournemouth, Djordje Petrovic transferinde mutlu sona ulaştı.
Premier Lig ekibi, bonservisi Chelsea'de bulunan kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
28.8 MİLYON EURO
Bournemouth, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren kaleci için Chelsea'ye 28.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ
Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için ilk günden itibaren düğmeye basan Galatasaray, Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Chelsea ile bonservis pazarlığına oturan Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon Euro kirallık, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklindeydi. Chelsea bu fiyatı kabul etmeyip indirim yapmayı da kabul etmeyince bu transfer rafa kalkmıştı.
SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki Sırp kaleci, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçirdi. Ligue 1 ekibiyle 31 maçta sahada yerini alırken bu maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Petkovic, kalesine gelen 38 gole ise engel olamadı.
Premier Lig ekibi, bonservisi Chelsea'de bulunan kaleci Djordje Petrovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
28.8 MİLYON EURO
Bournemouth, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren kaleci için Chelsea'ye 28.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ
Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci transferi için ilk günden itibaren düğmeye basan Galatasaray, Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etmişti. Chelsea ile bonservis pazarlığına oturan Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon Euro kirallık, 15 milyon Euro satın alma opsiyonu şeklindeydi. Chelsea bu fiyatı kabul etmeyip indirim yapmayı da kabul etmeyince bu transfer rafa kalkmıştı.
SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki Sırp kaleci, geçtiğimiz sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçirdi. Ligue 1 ekibiyle 31 maçta sahada yerini alırken bu maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Petkovic, kalesine gelen 38 gole ise engel olamadı.