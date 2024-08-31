Bournemouth, 2-0'dan geri döndü ve kazandı!

Premier Lig'de Bournemouth, Everton deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bournemouth, 2-0'dan geri döndü ve kazandı!
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31 Ağustos 2024 19:14
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Bournemouth, Everton deplasmanına konuk oldu. Bournemouth, Goodison Park'ta 2-0 geriye düşse de sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Everton, 50. dakikada Michael Keane ve 57. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile 2-0 öne geçti. Bournemouth, 87. dakikada Antoine Semenyo, 90. dakikada Lewis Cook ve 90+7'de Luis Sinisterra'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından Bournemouth, 5 puana yükseldi. Everton, ilk 3 haftada puanla tanışamadı.

Bournemouth, ligin bir sonraki haftasında sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Everton, Aston Villa deplasmanına gidecek.

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