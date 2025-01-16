Borussia Dortmund'dan Rashford hamlesi

Borussia Dortmund, Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim ile sorun yaşayan Marcus Rashford ile ilgileniyor.



Sky'da yer alan habere göre, Dortmund'un Rashford'u kiralamak istediği ve Manchester United ile görüşmelerde bulunduğu belirtildi.



NURİ ŞAHİN ISRARCI



Borussia Dortmund'da özellikle teknik direktör Nuri Şahin ve sportif direktör Sebastian Kehl'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.



Rashford için İtalya'dan da Milan'ın da devrede olduğu ve İtalyan ekibinin de transfer için girişimleri olduğu ifade edildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Manchester United'da bu sezon 24 maçta süre bulan 27 yaşındaki Rashford, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.



