Bornova'da Başkan Ok'tan Bursaspor taraftarına çağrı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde lider Bursaspor'la karşılaşacak Bornova 1877'de başkan Hüseyin Ok, Bursaspor taraftarlarını maça davet etti.



İzmir Valiliği'nce onay verilmesi halinde Bursaspor taraftarının İzmir'e gelerek takımlarını destekleyeceklerini belirten Başkan Ok, "Bursaspor, Türk futbolunda önemli değere sahip bir kulübümüz. Bursaspor'u İzmir'de konuk edecek olmaktan mutluluk duyacağız. Seyir zevkinin üst düzey olduğu Fair-Play çerçevesinde keyifli bir karşılaşma izleyeceğimize inanıyorum" diye konuştu.