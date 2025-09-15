15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Boluspor, transfer döneminde 20 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Boluspor, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla 20 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer sezonunda çeşitli mevkilerdeki 20 futbolcuyla anlaşma imzaladı, 4 sporcusunu ise geçici olarak başka takımlara verdi.

Ligin 5. haftasında 10 puanla 5. sırada yer alan Bolu temsilcisi, transfer sezonunda birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Kadroyu tüm mevkilerde yeniliklerle güçlendirmeye çalışan kulüp, 20 futbolcuyla masaya oturdu, 4 oyuncusunu ise geçici olarak başka kulüplere yolladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, kaleciler Türker Dırdıroğlu ve Orkun Özdemir, orta saha oyuncuları Harun Alpsoy ve Rahman Buğra Çağıran, santrfor Martin Boakye, sağ bek Ömürcan Artan, sol bek Abdulsamet Kırım, sağ kanat Barış Alıcı ve on numara Doğan Can Davas ile birer yıllık sözleşme imzaladı.


On numara mevkisinde oynayan 20 yaşındaki Mustafa Alptekin Çaylı, sol bek Lucas Lima, ön libero Devran Şenyurt, stoper Loic Kouagba ve sol kanat Rasheed Akanbi ile ikişer yıllığına anlaşan Boluspor, orta saha oyuncuları Burak Topçu ve 18 yaşındaki Can Arda Yılmaz'ı ise üçer yıllığına renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekipleriyle de transfer görüşmeleri gerçekleştiren Bolu temsilcisi, Corendon Alanyaspor'dan 18 yaşındaki santrfor Arda Usluoğlu, Kocaelispor'dan stoper Onur Öztonga ve TÜMOSAN Konyaspor'dan sağ bek Abdurrahman Üresin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kulübün akademi futbolcusu Kaan Alp Dizbay ile de 2029-2030 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Boluspor ayrıca bir yıllık geçici transfer için kadrosundaki Arda Köksal'ı Orduspor 1967 AŞ'ye, Harun Yerlikaya'yı Karaman FK'ye, Muhammet Özkan'ı Kütahyaspor'a ve Hüseyin Turunç'u Edirnespor'a gönderdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
