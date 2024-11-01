Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Boluspor, Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Paul Mukairu, 75. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Khouma Babacar'dan geldi
Ümraniyespor'da Tomislav Glumac, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyetle birlikte Boluspor, puanını 18'e çıkartırken Ümraniyespor; 17 puanda kaldı.
Boluspor, bir sonraki maçında ligde Bandırma deplasmanına gidecek.
Ümraniyespor ise evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren goller 18. dakikada Paul Mukairu, 75. dakikada Berk Yıldız ve 90+7. dakikada Khouma Babacar'dan geldi
Ümraniyespor'da Tomislav Glumac, 61. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu galibiyetle birlikte Boluspor, puanını 18'e çıkartırken Ümraniyespor; 17 puanda kaldı.
Boluspor, bir sonraki maçında ligde Bandırma deplasmanına gidecek.
Ümraniyespor ise evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.