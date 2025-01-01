Bodrum FK'nın kozu Puşçaş olacak

Süper Lig'de devreyi 14 puanla düşme potasında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü'nde Kayserispor maçı öncesi takımın en en önemli kozu yine George Puşçaş olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bodrum FK'nın kozu Puşçaş olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2025 12:48
Süper Lig'de devreyi 14 puanla düşme potasında tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın en en önemli kozu yine George Puşçaş olacak.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımından transfer edilen Rumen forvet yeşil-beyazlıların en skorer ismi oldu.

Ligde 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu toplam 7 kez fileleri sarstı.

KASTAMONU'YA HAT-TRICK

Süper Lig'de 4 gol atıp 1 de asist yapan Puşçaş, kupada Kastamonuspor karşısında 3 gol birden attı.

İkinci yarıya da iddialı hazırlanan deneyimli golcü Romanya Milli Takımı'nda 46 maça çıkıp 11 gol atmayı başardı.

BODRUM BİLETLERİ İNDİRİMDE

Öte yandan Bodrum FK, 2025 yılında oynanacak sezonun ilk iç saha maçına özel bilet fiyatlarında indirime gitti.

Kayserispor maçında maraton ve kale arkaları tribünlerin bilet fiyatları 48 TL olarak belirlendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery