20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Bodrum FK liderliği bırakmadı

1'inci Lig'de Esenler Erokspor'la deplasmanda karşılaşan Bodrum Futbol Kulübü, rakibiyle 1-1 berabere kalıp haftayı lider tamamladı.

calendar 20 Ekim 2025 14:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK liderliği bırakmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

1'inci Lig'de zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta en yakın takipçisi Esenler Erokspor'la deplasmanda karşılaşan Bodrum Futbol Kulübü, rakibiyle 1-1 berabere kalıp haftayı lider bitirdi. İstanbul deplasmanında Fredy'nin golüyle ene geçmeyi başaran yeşil-beyazlılar, ilk yarının sonlarında yediği golle üstünlüğünü koruyamadı. Deplasmandan beraberlikle dönen Bodrum FK 21 puan ve averajla zirvedeki yerini kaybetmedi. Bodrum FK'nın en yakın takipçisi Çorum FK takımı oldu. Çorum temsilcisi Erokspor ve Bodrum FK'nın berabere kaldığı haftada Hatayspor'u yenerek 21 puana yükseldi.

Teknik direktör Burhan Eşer, milli ara sonrası çok zorlu bir maça çıktıklarını söyledi. Takımın genel performansından memnun olduğunu dile getiren genç teknik adam, "Sahaya elbette kazanmak için çıkmıştık. Öne de geçmeyi başardık. Netice deplasmanlardan alınan puan değerlidir. Liderliği bırakmadık. Yarış iyice kızıştı. Bizim adımıza her maç final niteliğinde olacak" dedi. Bodrum Futbol Kulübü bu hafta yine üst sıralarda mücadele eden Iğdır FK ile evinde karşı karşıya gelecek.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.